Более трети россиян планируют увеличить свой доход в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около трети российских граждан (34,6%) собираются увеличить свой доход в следующем 2023 году. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое было проведено аналитическим центром «АльфаСтрахование».

Тем временем, согласно данным исследования, около 20% россиян указали на отсутствии долгосрочных планов, а 17% опрошенных сказали о том, что собираются просто копить деньги на крупные покупки.

Покупку квартиры или машины в качестве цели на будущий год назвал 11% респондентов, а чуть меньше (9,6%) хотят в следующем году закрыть имеющиеся кредиты.

Согласно опросу, почти четверть россиян (22%) намерены искать подработку, а о смене работы задумывается 19% опрошенных. Кроме того, около 8% респондентов хотят получать дополнительное образование, указывая на возможность получить рост доходов.

Ранее Life.ru писал об исследовании hh.ru и онлайн-университетом рентабельного образования Skypro, согласно которому доход стал основным, что интересует россиян в текущем году при выборе профессии. Такой критерий назвали основным 50% опрошенных. 43% респондентов заявили о востребованности профессии, а 41% - о стабильности.

Другой опрос показал, что 86% опрошенных компаний нуждались в этом году в новых сотрудниках. Как писал RT речь шла в основном о нехватке линейного или массового персонала.