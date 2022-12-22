В арендных проектах от ДОМ.РФ поставят фандоматы для раздельного сбора вторсырья

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) одним из первых протестировал работу фандомата в ЖК "Сердце Столицы". Источник фото: ДОМ.РФ

Фандомат — устройство для приема тары, решение для раздельного сбора вторсырья. ДОМ.РФ установит терминалы от компании Ecoplatform в семи своих арендных проектах (см. «Справку»). Аппараты появятся в Москве (жилых комплексах «Лайнер», «Матч Поинт», «Парк легенд», «Сердце Столицы», «Амурская»), Воронеже («Современник») и Екатеринбурге («Южные кварталы»).

Жители смогут выбрасывать в фандоматы алюминиевые банки и пластиковые бутылки. Устройство просканирует упаковку и определит тип материала, а также его пригодность для переработки.

— В своих арендных проектах мы развиваем инфраструктуру для экологичного образа жизни, формируем у жильцов привычки ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Первый фандомат был установлен в столичном ЖК «Символ» в январе этого года. За это время на переработку арендаторы сдали 11 000 банок и бутылок, — рассказала директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Переработанный алюминий пустят на производство новой тары, спортинвентаря, а также отправят на предприятия приборостроения. Выполнивший свою функцию пластик интересен компаниям, занятым производством полиэфирного волокна и гранул. Сырье затем вновь превращают в пластик.

Гендиректор Ecoplatform Иван Гусаков уверен, что фандоматы — наиболее комфортный для жителей способ раздельного сбора мусора.

— Не нужно долго копить, кого-то вызывать или куда-то ехать, чтобы сдать накопленную упаковку в переработку. Все рядом, удобно, чисто. За сданную тару жильцы получают экобонусы, — рассказал Гусаков.

Баллы можно конвертировать в скидки и услуги от брендов-партнеров проекта. Ряд управляющих компаний позволяют частично оплачивать экобонусами услуги ЖКХ.

СПРАВКА «КП»

ДОМ.РФ развивает цивилизованную аренду

В портфеле Института развития 16 проектов в семи регионах. ДОМ.РФ развивает несколько видов аренды: коммерческая, корпоративная, льготная для отдельных категорий граждан и студенческая. Профинансировано строительство 9,68 тысяч квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой в ЖК с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.