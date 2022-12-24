Французы согласились с непричастностью России к взрывам на «Северных потоках»

Из «Северного потока» выходит в Балтийское море газ, а трубы заполняются водой Фото: REUTERS

Читатели газеты Figaro принялись обсуждать статью Washington Post об отсутствии доказательств причастности Москвы к взрывам на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2».

Ранее WP опубликовала статью, что некоторые западные чиновники говорили , что доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках» по итогам расследований найдено не было.

«Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно. И вот американцы готовятся к новой утечке», - предположил один из комментаторов.

«С самого начала было очевидно, что это не Россия», - отметил еще один.

«США изначально выступали против этих газопроводов и постоянно повторяли это. Кто же мог саботировать этот трубопровод?», - спросил другой читатель.

Еще один комментатор призвал довести расследование до конца, отметив также что, «хочется услышать имена истинных виновников».