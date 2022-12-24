В США предположили, что российская ракета "Сармат" названа "Сатана-2" в честь Байдена

Читатели NYT считают, что российская ракета "Сармат" названа "Сатаной-2" в честь Байдена Фото: REUTERS

Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат" после публикации обзора Эван Симко-Беднарски, который подробно описал технические характеристики ракетного комплекса РФ, известного на Западе как "Сатана-2".

"Отличная успокаивающая информация — 15 боеголовок в одной ракете. Может, стоит обуздать огромное эго "героя момента" (президента Украины Владимира) Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из под-контроля?" — обратили внимание на одного из комментаторов РИА Новости.

Некоторые читатели также высказались по поводу того, что ракетная установка, вероятно названа в честь президента США Джо Байдена и возможно полагается ему.

"Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо", - цитирует агентство читателя.

"У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?" - упоминает РИА еще одного подписчика.

Напомним, генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь сопоставил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" с предыдущей версией и назвал ее "Сатаной" в квадрате".

"После завершения испытаний и принятия на вооружение "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода", который в классификации НАТО неслучайно носит название "Сатана" и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали "Сармат" "Сатаной-2" — я бы назвал его "Сатана" в квадрате", - сказал Дегтярь.