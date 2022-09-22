Генеральный конструктор ракетного центра назвал ракету “Сармат” “Сатаной” в квадрате

Генконструктор считает, что в непростой геополитической ситуации “Сармат” станет надежной защитой от внешних угроз, ключевым фактором ядерного сдерживания и сократит стратегические наступательные вооружения. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь сопоставил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" с предыдущей версией и назвал ее "Сатаной" в квадрате". Об этом спикер рассказал в интервью РИА Новости.

"После завершения испытаний и принятия на вооружение "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода", который в классификации НАТО неслучайно носит название "Сатана" и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали "Сармат" "Сатаной-2" — я бы назвал его "Сатана" в квадрате", - сказал Дегтярь.

Он назвал "Сармат" своевременной заменой "Сатаны", которая существенно повысит боевой потенциал Вооруженных Сил России и надежно обеспечит безопасность страны от внешних угроз.

“Сармат”, по его мнению, повысит боевой потенциал ВС России и станет достойной заменой “Сатаны”.

Генконструктор считает, что в непростой геополитической ситуации “Сармат” станет надежной защитой от внешних угроз, ключевым фактором ядерного сдерживания и сократит стратегические наступательные вооружения. Новая ракета позволит обеспечить мир и возобновить реальные переговоры.

"Вся история "партнерских отношений" с нашими вероятными противниками во всех сферах: политической, экономической и военной - неизменно показывает, что настоящие переговоры, дающие реальный практический результат, начинаются только тогда, когда достигнут паритет в обсуждаемом вопросе или Россия имеет преимущество", - отметил Дегтярь.

Ракетный комплекс "Воевода" был поставлен на боевое дежурство еще в конце 80-х. На западе его прозвали “Сатана” благодаря тяжелому оснащению ракетами РС-20В. На данный момент МБР РС-20В - одна из самых мощных среди российских МБР и, несмотря на свою продолжительную применяемость, по-прежнему остается эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы сдерживания, по словам опрошенных экспертов РИА Новости. "Сармат" пришел на замену "Воеводе".

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. В связи с этим в России активировался не только человеческий ресурс, но и силы оборонно-промышленного комплекса. Сайт KP.RU разбирался вместе с военным экспертом, насколько “оборонка” России готова к наступлению на Украину.