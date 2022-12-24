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НовостиОбщество24 декабря 2022 18:17

Умер Макси Джазз, солист электронной группы Faithless

Макси Джазз умер в возрасте 65 лет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Солист электронной группы Faithless Макси Джазз умер в ночь на субботу

Солист электронной группы Faithless Макси Джазз умер в ночь на субботу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джазз (Максвелл Фрейзер) умер в ночь на субботу, 24 декабря, сообщила клавшиница, автор песен и ди-джей коллектива Систер Блисс (Аяла Дебора Бентовим).

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что Макси мирно скончался во сне прошлой ночью. Посылаю любовь всем тем, кто разделил наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга», – написала она в своем Twitter.

Макси Джазз получил известность как солист группы Faithless, основанной в 1995 году. Коллектив записал такие хиты, как Insomnia, Salva Mea, God Is A DJ, One Step Too Far (вместе с певицей Дайдо).

Группа продала несколько миллионов копий пластинок, а их песни занимали первое место в чартах многих стран. Британский журнал Mixmag поместил Faithless на четвертое место в списке величайших танцевальных групп всех времен.