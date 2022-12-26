В контрразведке Швеции заявили об отсутствии конкретных улик в деле по «Северному потоку» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведские следователи не обнаружили никаких конкретных улик по делу о взрывах на на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». Такое заявление сделал глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг

«У нас нет конкретных улик, но, надеюсь, скоро будут … Все расследование необычное», - заявил глава СЭПО в интервью The New York Times, комментируя таким образом решение правительства Швеции держать детали расследования в секрете.

Отказ Стокгольма делиться деталями с западными союзниками привел ко многим слухам о том, что следователи, вероятно, уже раскрыли данное дело, однако хранят молчание из каких-то своих стратегических интересов.

Напомним, на прошлой неделе WP опубликовала статью о том, что некоторые западные чиновники говорили об отсутствии каких-либо доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках».

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