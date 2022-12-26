Росавиация опровергла сообщения об обысках у руководителя ведомства Фото: Олег ЗОЛОТО

В Росавиации опровергли сообщения о проведении обыска у главы ведомства Александра Нерадько, уточнив, что произошло задержание сотрудника Росавиации из-за получения «отката» от поставщика компьютеров.

«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования», - сказано в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале Росавиации.

Напомним, сегодня, 26 декабря, Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте замглавы управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Рассматривается дело о получении взятки в особо крупном размере, по которому также проходит Иван Ларионов, которому вменяется дача взятки

Как писал сайт KP.RU, в ведомстве также заявили, что в Росавиации в рамках следственных мероприятий была проведена выемка документов, однако было отмечено, что данный инцидент никак не связан с предоставлением субсидий, а также мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям.