Более 8 тысяч человек приняли участие в образовательных проектах программы

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

При поддержке ДОМ.РФ в России четвертый год реализуют программу «Архитекторы.рф». Это набор разнообразные образовательных курсов, конференций, интенсивов для профессионального сообщества. С помощью программы отечественные специалисты обмениваются опытом и учатся новому у коллег. В общей сложности за минувший год все проекты охватили более 8000 человек.

СПРАВКА «КП»

Из чего состоит программа «Архитекторы.рф» Созданы шесть направлений и все бесплатны для участников. В регионах проходят интенсивные курсы «Городские практики». Есть долгосрочная (6 месяцев) программа профессионального развития для 100 специалистов-лидеров со всей страны. В течение года проводят онлайн-курсы, профильные конференции, организуют ярмарку вакансий и мероприятия по издательской деятельности. Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

ТАКТИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ И СПРАВОЧНИК ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА

103 специалиста из 55 регионов стали выпускниками четвертого потока «Архитекторы.рф» — очной программы. Новация этого года — создание групповых проектов. По итогу представлена 21 работа. Участники разделились на команды, чтобы подготовить справочник главного городского архитекторы, составить путеводитель по вопросам комплексного развития территорий, выработать методику определения транспортной связанности территорий и разработать концепцию нацпроекта, призванного сохранить историко-архитектурное наследие. По окончанию курса часть идей выпускники продолжат совершенствовать и внедрять. Так в клинической больнице Благовещенска (Амурская область) обещают воплотить в жизнь набор рекомендаций по обустройству интерьеров медучреждений. За минувший год интенсивы «Городские практики» прошли в десяти городах: Архангельске, Тамбове, Ельце, Благовещенске, Новосибирске, Новороссийске, Пятигорске, Самаре, Тюмени и Таганроге. Участвовали 465 локальных специалистов. Все принимали участие в разработке учебных проектов, которые в будущем могут послужить основой для реальных изменений и новых площадок в городах. Например, Амурской области предложили ревитализировать (т.е. «оживить») пустырь рядом с кампусом госуниверситета, а в Пятигорске создать коворкинг-оранжерею: нестандартное пространство для работы. — Все интенсивы 2022 года прошли при участии экспертов ДОМ.РФ. Они были активно включены в работу команд, давали рекомендации участникам и оценивали финальные проекты. На «Городских практиках» в Таганроге специалисты Института развития также провели несколько лекций и разработали практические задания для команд, — рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. Теоретическими измышлениями интенсивы не ограничились. Были организованы воркшопыпо тактическому: отработка на практике принципов ситуативной организации городских пространств. В Ельце участники собирали деревянную смотровую площадку на Вознесенский Собор (ее также можно использовать как амфитеатр). В Тамбове возвели небольшой мост через исток реки Студенец, установили арт-объект «Мельница» и уличную мебель. Подобные практики учат грамотной командой работе, чтобы инициативные профессионалы у себя в городах научились организовывать коллективы, возглавляли их и создавали совместные проекты для населенных пунктов.

ПРОВЕЛИ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И ПЕРЕДАЛИ ПРОФИЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В ноябре организовали ярмарку вакансий, где профессионалы из мира архитектуры и городского развития могли найти работу. Соискателей ждали 40 профильных компаний, организаций и ведомств. Порядка 1000 гостей прошли вебинары по самопрезентации и подготовке портфолио и оставили резюме рекрутерам.

В течение года на платформе «Архитекторы.рф» опубликованы четыре бесплатных онлайн-курса: «Лайфхаки для архитекторов по юридическим вопросам», «Искусство в городском пространстве: принципы интеграции паблик-арта», «Доступная и инклюзивная среда» и «Работа с особо охраняемыми природными территориями: инструкция для архитектора». Последний курс помогали составлять выпускники офлайн-программы 2022 года. Всего же курсы начали проходить более 2000 тысяч человек со всей страны. Профильные библиотеки России (всего 14 отделений) в этом году пополнили фонды благодаря издательская программе проекта. В книгохранилища были переданы работы «Образы города» Кевина Линча, «Современное городское планирование» Джона М. Леви и «Городская власть» Ричарда Шраггера.