Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа с запасами 58 млрд кубометров Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа с запасом в 58 миллиардов кубометров.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа…", - расказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания правительства.

Ранее издание Sabah писало, что Турция вложит около 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море.

Также ранее сообщалось, что Турция приступила к переоценке месторождений в Черном море на предмет запасов газа, сообщил журналистам министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Напомним, глава Минэнерго Турции ранее рассказал о планах обеспечить всю страну черноморским газом в 2022 году. Министр заявил о скором вводе в эксплуатацию завода по переработке природного газа Филиос.