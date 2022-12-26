Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа с запасами 58 млрд кубометров
Фото: REUTERS
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа с запасом в 58 миллиардов кубометров.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа…", - расказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания правительства.
Ранее издание Sabah писало, что Турция вложит около 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море.
Также ранее сообщалось, что Турция приступила к переоценке месторождений в Черном море на предмет запасов газа, сообщил журналистам министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Напомним, глава Минэнерго Турции ранее рассказал о планах обеспечить всю страну черноморским газом в 2022 году. Министр заявил о скором вводе в эксплуатацию завода по переработке природного газа Филиос.