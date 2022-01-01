Глава Минэнерго Турции рассказал о планах обеспечить всю страну черноморским газом в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что в текущем году газ, добываемый страной на Черном море, поступит во все уголки республики. Такое заявление министр сделали после того, как осмотрел строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере страны.

«Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит 10 миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров», - приводит слова главы ведомства агентство Anadolu..

Дёнмез отметил, что данный проект является экологически чистой инициативой, указав также на то, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. По его словам, на заводе по переработке природного газа будут применять новейшие технологии, а промышленный комплекс собираются ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года.

«После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство», - заключил министр.

Напомним, в 2020 году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после обнаружения месторождения природного газа в Черном море страна «вошла в число крупных энергетических площадок», и сможет поставлять голубое топливо в Европу.