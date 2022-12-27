FT: Автопроизводители снижают зависимость от Китая из-за опасений испортить отношения с Западом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупные иностранные компании-производители автомобилей начали снижать свою зависимость от запчастей, производимых в Китае. Это связано с тем, что они опасаются усложнения отношений Запада с Пекином в будущем. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей руководства ряда компаний и экспертов в цепочках поставок.

- Все дело в том, что теперь происходит масштабное переосмысление логистической деятельности. В центре внимания в это десятилетие будет цепочка поставок, - заявил изданию один из топ-менеджеров компании Ford Тэд Каннис.

Накануне аналитики выяснили, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой, выйдя на первое место по объемам ВВП, в 2036 году, а не в 2030, как планировалось ранее. Также они полагают, что последствия экономической войны между Китаем и Западом будут гораздо более серьезными.

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