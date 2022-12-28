Зеленский дал прогноз по «противостоянию» с Россией в 2023 году

Зеленский назвал 2023 год решающим в «противостоянии» с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наступающий год должен стать решающим в конфликте России и Украины, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной», – заявил он в видеообращении, опубликованном на сайте его офиса.

Сектор обороны и безопасности должен будет показать определенные результаты, отметил Зеленский. Кроме того, он обратил внимание на тяжелую ситуацию для украинских войск в районах Артемовска ДНР и Кременной ЛНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был завершен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, отметил глава государства.