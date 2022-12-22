Почему спецоперация затянулась и чем она закончится: Путин подвел итоги года

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время пресс-конференции по итогам заседания Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Большой пресс-конференции Владимира Путина в 2022 году не будет. Однако итоги года подводить надо! И президент это прекрасно понимал. Поэтому вечером 22 декабря, по окончании заседания Госсовета, российский лидер вышел к журналистам. И почти час отвечал на все самые важные вопросы.

На первом месте, конечно же, оказалась Украина. Почему затянулась спецоперация и можно ли форсировать события? Чем закончится вооруженный конфликт? Когда стороны сядут за стол переговоров? Владимир Путин честно поделился своим видением.

Не обошлось и без подведения экономических итогов года, обсуждения самых громких терактов этого года, заявлений о работе оборонно-промышленного комплекса. И фирменных шуток президента, который признался, что в новогоднюю ночь собирается смотреть по телевизору собственное выступление.

Представляем вашему вниманию самые яркие высказывания.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ?

Конечно, 24 февраля этого года никто не мог представить, что вооруженный конфликт на Украине может остаться главной темой до самого декабря. Журналисты не могли не спросить президента, почему военные действуют осторожно и можно ли ускорить темпы.

- Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет.

АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ НА УКРАИНЕ

Не обошлось без обсуждения последних новостей. Буквально 21 декабря стало известно, что США готовы предоставить Украине комплексы «Пэйтриот». Вот только это спорное решение нас совершенно не пугает, считает президент.

- Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это (комплекс ПВО Patriot – Ред.) якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё

ПЕРЕГОВОРЫ С КИЕВОМ

- Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались.

СНИЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

- Предрекаемый обвал экономики не состоялся. Да, у нас есть снижение. Надеялся кто-то, что у нас будет снижение, сокращение объема внутреннего валового продукта 20% и более 20%, 25% некоторые говорили. Это снижение ВВП имеет место быть, но не 20% или 25%, а 2,5%.

Президент добавил, что в начале следующего года инфляция не должна превысить 4-5% в годовым выражении.

РАЗДЕЛЕНИЕ РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ

- С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Союза к власти (на Украине – Ред.) пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско.

Кто-то из депутатов царской думы сказал: хотите потерять Украину – присоедините Галичину. Так и получилось - люди там ведут себя агрессивно.

ОБОРОНКА ВЫТЯНЕТ НОВУЮ НАГРУЗКУ?

- Ресурсы западных стран не находятся на грани исчерпания. На Украину поступают бывшее советское оружие. Вот оно на грани исчерпания - мы почти все повыбили. Десятки-сотня единиц бронетехники может остались. Но это не значит, что у НАТО нет другой техники.

Говорят, Patriot могут поставить. Хорошо – пусть поставляют, мы их пощелкаем.

Что касается наших запасов – мы их тратим. Это большие цифры. Разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет.

ОПЛАТА УКРАИНЕ ЗА ТРАНЗИТ ГАЗА

- Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит. Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса, и мы противодействуем агрессии, а не наоборот, деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут

ПОТОЛОК ЦЕН НА ГАЗ И НЕФТЬ

- Это из той же оперы, как я понимаю. Опять попытка административного регулирования цен. Она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, также, как и в нефтяной.

Ограничение цен – это атавизм колониализма. Запад привык грабить другие страны. В значительной степени подъем экономики Европы основан на грабеже стран Африки, Азии, Латинской Америки. Благосостояние США выросло на работорговле, первой и второй мировых войнах. Нерыночные меры регулирования – та же попытка колониального грабежа.