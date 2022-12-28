«Аэрофлот» намерен потребовать сократить управление самолетами Ту-214 до двух человек Фото: Иван Макеев

Для управления пассажирскими самолетами Ту-214 достаточно двух человек, считает генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский.

Как заявил глава компании в интервью РБК, в части Ту-214 у перевозчика «однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу». По его словам, это задача трудновыполнима, однако свое требование «Аэрофлот» не снимет и «будет на нем настаивать».

В настоящее время Казанский авиационный завод имени Горбунова производит производит среднемагистральные самолеты Ту-214, которыми управляет экипаж из трех человек. В него входят два пилота и бортинженер, который обеспечивает контроль и управление разными системами лайнера. Александровский объяснил, что «Аэрофлот» не намерен летать на Ту-214 с бортинженерами, поскольку таких специалистов не хватает.

Напомним, до 2030 года Казанский авиазавод должен собрать для «Аэрофлота» 40 самолетов Ту-214. Ранее власти Татарстана заявили, что вполне реально выпускать в Казани по 20 подобных лайнеров в год.