В Саранске новая дорога превратила Северный тупик в Северный проезд

В столице Мордовии завершено строительство дороги, которая соединила промышленную зону («северный тупик») и северный обход Саранска. О необходимости дороги в этом районе говорили многие годы. На территории расположено свыше 40 предприятий и организаций с более 1,5 тысяч человек, работающих в сфере торговли и оказания услуг, строительства и промышленного производства. Здесь находятся продуктовые и строительные магазины, ремонтные предприятия и автозаправочные станции, автосервисы, производители мебели и упаковки, промышленные и торговые склады… За месяц северную промзону посещает около 25 тысяч легковых и грузовых машин. Отсутствие хорошей дороги было серьезным препятствием для развития района.

Представители бизнес-структур обратились к главе Мордовии с просьбой решить вопрос и уже в текущем году объект был включен в программу социально-экономического развития республики на 2022-2026 года. Распоряжением правительства России на строительство дороги в промзоне Саранска было выделено свыше 380 млн рублей. Протяженность новой дороги составила 3,6 км при двух полосах движения и ширине проезжей части в 7 метров. Предполагаемая нагрузка на автомобильную артерию приравнивает ее к дорогам высших категорий. Строительство этого участка не только дало прямой выезд на федеральную трассу «М-5 Урал», обеспечило транспортную доступность располагающихся здесь предприятий, но и разгрузило дороги города.

Сегодня глава Мордовии Артем Здунов оценил качество выполненных работ.

«Это крупная промышленная зона, новая дорога, безусловно, повлияет на инвестиционную привлекательность площадки. Главное - чтобы служила долго!» - отметил глава региона.

Северный проезд свяжет северную промзону с городской объездной, сократив протяженность маршрута до магистральных автодорог на 20%. Ежедневное ожидаемое количество пользователей новым объектом дорожной инфраструктуры с учётом посетителей предприятий и организаций сферы услуг составит около 2000 человек.