Силуанов допустил расчеты в криптовалюте в торговых отношениях с другими странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключает возможности расчетов с торговыми партнерами из других стран в криптовалюте.

При этом руководитель ведомства считает, что данный процесс должен быть комфортным для всех сторон.

- Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, - как возможный источник расчетов - почему бы и нет? - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в Минфина выступили с инициативой регулирования оборота криптовалюты в России. Ведомство предложило приравнять цифровую валюту к имуществу и облагать налогом на прибыль.

А 23 декабря Министерство финансов поддержало легализацию майнинга криптовалют и подготовило проект положительно отзыва правительства РФ. Теперь Центробанк должен согласовать с Минфином нормативный акт о создании экспериментального правового режима, который позволит некоторым участникам рынка обменивать цифровые валюты на банкноты.