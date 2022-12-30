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НовостиПолитика30 декабря 2022 20:21

Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации людей с инвалидностью

Президент дал такое поручение по итогам встречи с инвалидами в декабре 2022 года
Мария ПАВЛОВА
Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации для людей с инвалидностью.

Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации для людей с инвалидностью.

Фото: REUTERS

В ДНР будет создан центр реабилитации людей с инвалидностью. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами, которая прошла 2 декабря. Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

«Правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», - сказано в документе.

Сообщается, что центр будет создан до 15 декабря 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены глава российского правительства Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

На выполнение этой задачи Путин отвел срок до 15 ноября 2023 года, назначив ответственными за исполнение премьер-министра РФ Михаила Мишустина и временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.

Напомним, среди участников встречи президента РФ с инвалидами был и ветеран батальона «Сомали» - Вадим Серик.

Вадим Серик рассказал президенту о том, что в 2015 году получил ранение, которое приковало его к инвалидной коляске. Бывший военнослужащий обратился к Владимиру Путину с просьбой – создать социально-реабилитационный центр для инвалидов на территории Донецкой Народной Республики, чтобы ребята там обучались заново жить.

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию встречи президента России Владимира Путина с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня инвалидов. Мероприятие проходит в Сочи, она доступна здесь.

Также сообщалось, что Путин 2 декабря, обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются российские инвалиды.