Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня. 2 декабря, обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются российские инвалиды.

"Мы сейчас… в течение достаточно долгого времени с Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали как раз эти проблемы", - сказал Путин, говоря о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды, в рамках выступления на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.

Ранее Владимир Путин пообещал позвонить вице-премьеру Голиковой после совещания с правительством.

Также ранее сообщалось, что новые меры поддержки людей с инвалидностью вступают в силу с сентября 2022 года в Подмосковье. Отмечалось, что в Московской области соцподдержку получают 19,5 тысячи инвалидов школьного возраста.

Кроме этого, в России предложили пересмотреть пособия для инвалидов и их семей.