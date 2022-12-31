Путин вручил звезду Героя России ефрейтору Южного военного округа Тимофею Матвееву Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя России ефрейтору Тимофею Матвееву, который служит механиком-водителем танка танкового батальона 76-1 штурмовой дивизии Южного военного округа (ЮВО).

Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, во время посещения штаба ЮВО глава государства вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Кроме звезды Героя России, Путин также вручил различные боевые ордена и медали.

Как писал сайт KP.RU, президент России выступил с новогодним обращением к российским гражданам не на фоне Кремля, а вместе с военнослужащими. Обращение главы государства показали на Камчатке. Российский лидер назвал 2022 год годом трудных решений, а также мощной консолидации российского общества. Оно было записано во время визита президент в штабе ЮВО.