Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военными Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в этом году выступил с новогодним обращением к российским гражданам не на фоне Кремля, а вместе с военнослужащими. Обращение главы государства показали на Камчатке.

Российский лидер назвал 2022 год годом трудных решений, а также мощной консолидации российского общества. «Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам», - сказал он.

В своем видеопоздравлении глава государства также отметил, что российские граждане проявили мужество и достоинство, поддержав участников специальной военной операции на Украине. «Вместе строим. И созидаем. Главное - судьба России. Защита Родины - это наш священный долг перед предками и потомками», - заявил российский президент.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил российских граждан с Новым годом, пожелав преодолеть вызовы, а также укрепления России.