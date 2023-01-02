В Австралии в столкновении двух вертолетов погибли четыре человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Австралии в районе восточного побережья в столкновении двух вертолетов погибли четыре человека и по меньшей мере 13 человек пострадали, об этом сообщило издание Gold Cost Bulletin в соцсети Twitter.

«Четыре человека погибли... после того, как два вертолета столкнулись... у Голд-Кост», - говорится в сообщении.

Кроме того, скорая помощь штата Квинсленд сообщила в соцсетях о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших.

Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года в китайском городе Чжэнчжоу на мосту произошло массовое ДТП с участием более 200 машин. Как отмечалось, водители во время проезда на мосту не учли плохую видимость в туман, из-за чего произошло столкновение, а далее последовал эффект «снежного кома» – в транспортные средства врезались все больше участников дорожного движения. В результате аварии погиб один человек. На место происшествия были направлены 66 спасателей на 11 пожарных машинах.