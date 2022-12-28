Один человек погиб в ДТП с участием 200 машин из-за сильного тумана в Китае

Свыше 200 авто столкнулись на мосту в Китае Фото: Кадр видео

Массовое ДТП с участием более 200 машин произошло в китайском городе Чжэнчжоу. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в среду, 28 декабря 2022 года.

Водители автомобилей во время проезда на мосту не учли плохую видимость в туман, из-за чего произошло столкновение, а далее последовал эффект "снежного кома" – в транспортные средства врезались все больше участников дорожного движения.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Число пострадавших уточняется.

На место происшествия направлены 66 спасателей на 11 пожарных машинах. Они устраняют последствия крупнейшего ДТП.

Как ранее писал сайт KP.RU, в американском штате Огайо из-за гололеда и низкой видимости столкнулись около пяти десятков машин, что привело к гибели четырех человек. А в общей сложности снежный шторм, накрывший Соединенные Штаты в минувший уик-энд, унес жизни по меньшей мере 46 американцев.