Путин обсудил по телефону с Токаевым российско-казахстанские отношения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.

Как подчеркнули, главы государств обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере ТЭК. Стороны условились о координации по линии правительств и профильных структур.

Также президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 26-27 декабря.

Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и обсудил двусторонние отношения между странами, а также реализацию ранее заключенных договоренностей.

Как отмечалось, особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.

Указано об обоюдном настрое на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнёрства.

Также президент России поздравил Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днём освобождения и передал пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу.

Напомним, Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро.