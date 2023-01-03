Путин обсудил по телефону с Токаевым российско-казахстанские отношения
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и поздравили друг друга с наступившим Новым годом, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.
Как подчеркнули, главы государств обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в сфере ТЭК. Стороны условились о координации по линии правительств и профильных структур.
Также президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 26-27 декабря.
Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и обсудил двусторонние отношения между странами, а также реализацию ранее заключенных договоренностей.
Как отмечалось, особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.
Указано об обоюдном настрое на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнёрства.
Также президент России поздравил Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днём освобождения и передал пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу.
Напомним, Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро.