Путин провел переговоры с президентом Кубы о двухстороннем сотрудничестве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и обсудил двусторонние отношения между странами, а также реализацию ранее заключенных договоренностей. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

"Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнёрства", - говорится в сообщении пресс-службы. Лидеры условились налаживать контакты на разных уровнях в будущем.

Вместе с тем Путин поздравил Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днём освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу.

Напомним, Президент России Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро. В распоряжении "Комсомольской правды" оказалось видео с торжественного мероприятия.