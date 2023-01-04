Пушилин сообщил, что награды за мужество получат шесть военных, раненых в Макеевке Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что как минимум шесть пострадавших в Макеевке российских военных будут удостоены наград за проявленное мужество.

Ранее они вытаскивали выживших сослуживцев после удара ВСУ по пункту временного размещения. Об этом он сообщил после посещения раненых бойцов. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.

Во время визита Пушилина военнослужащие рассказали, что после удара HIMARS только выбравшиеся из здания военные бросились к зданию, чтобы вытащить людей.

- Сейчас Минобороны РФ собирает дополнительную информацию, чтобы представить к награде других бойцов, показавших себя настоящими героями, спасая своих сослуживцев, - сообщил Пушилин.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки (ДНР). Минобороны говорило о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при трагедии, увеличилось до 89.

Позже Пушилин заявлял, что офицеры полка проявили себя более чем достойно, они рисковали собой, вытаскивая солдат из-под завалов.