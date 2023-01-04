Пушилин назвал действия российских военных в Макеевке проявлением мужества и героизма

Врио главы ДНР Пушилин заявил об оказании всей необходимой медпомощи военным и снаряжении уцелевших формирований Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил действия российских военных в Макеевке, назвав их проявлением мужества и героизма. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вместе с тем он пообещал оказать всю необходимую помощь солдатам, в частности, предоставить обмундирование, утраченное в результате падения ракеты.

"Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество", - написал Пушилин.

По его словам, выбравшиеся из под завалов военные, помогали спастись своим товарищам, а также оказывали помощь работникам МЧС в устранении завалов и извлечении раненых и погибших.

"Офицеры полка, некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб", - говорится в посте врио главы ДНР.

Он отметил, что всем нуждавшимся была оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России.

Напомним, трагедия в Макеевке унесла жизни 89 человек. Отмечается, что в настоящее время в связи с данным ЧП ведется подробное разбирательство, непосредственно на месте событий работает комиссия Минобороны РФ, которая по итогам расследования сделает все соответствующие выводы и примет все необходимые решения.