Бойцы "Викинга" ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили подкрепление ВСУ

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные из подразделения "Викинг" уничтожили подкрепление украинских войск в ходе выполнения боевых задач в ходе спецоперации. Им удалось ликвидировать военную технику, которая пришла в качестве подкрепления для боевиков Вооруженных сил Украины.

Как сообщает информагентство РИА Новости, наблюдатель группы "Викинг" засек в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии, куда как раз навели российская РСЗО (реактивная система залпового огня).

Известно, что украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы "Викинга" (подразделение, входящее в состав войск ЗВО - Западного военного округа Вооруженных сил РФ), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось успешно операцию возмездия против Вооруженных сил Украины в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Информацию об этом официально подтвердили в российском Минобороны. В результате удара по пункту размещения украинских боевиков было ликвидировано порядка 600 военнослужащих ВСУ.

Военная спецоперация РФ на Украине была объявлена по решению президента страны Владимира Путина. С 24 февраля 2022 года российские военные выполняют различные боевые задачи в зоне СВО. Главными целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских боевиков, а также денацификация и демилитаризация Украины.