Военная спецоперация на Украине 9 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Решение о проведении СВО принял президент РФ Владимир Путин, который мотивировал необходимость ее начала защитой мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года.

Российские военные провели операцию возмездия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Информацию об этом сообщили в российском Минобороны.

Специальные службы Украины подготовили новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области, передает российское военное ведомство.

Российские военные нанесли несколько масштабных ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины по окончании действовавшего во время празднования Рождества режима прекращения огня (Киев соблюдать данный режим отказался).