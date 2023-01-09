В России утверждены правила выдачи вида на жительство в обмен на инвестиции

Иностранцы смогут получить вид на жительство в России в обмен на инвестиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России утвердило постановление о выдаче иностранцам вида на жительство (ВНЖ) в нашей стране в обмен на инвестиции в объеме менее 15 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 11 января 2023 года.

Чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно будет выполнить одно из нескольких условий: сделать инвестицию в 15 миллионов в социально значимые проекты на территории страны либо вложить в капитал российской компании не менее 30 миллионов рублей.

В последнем случае компании должно быть как минимум три года, ей нужно за год уплатить как минимум шесть миллионов рублей в качестве налогов

Кроме того, заинтересованный в получении вида на жительство в России иностранец может вложить от 25 миллионов рублей в объекты недвижимости на стадии строительство или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию (на Дальнем Востоке – от 20 млн рублей, в Москве – от 50 млн). При этом иностранец должен непрерывно владеть ими минимум год.

Еще один вариант - вести предпринимательскую деятельность на протяжении последних двух лет в качестве юридического лица: ООО, ОАО, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства на территории России. При этом иностранный гражданин должен являться единственным участником акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.