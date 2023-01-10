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НовостиВ мире10 января 2023 16:06

Депутат Верховной Рады Украины заявил, что бизнес готовится к обвалу гривны

Международная финансовая помощь помогает поддерживать гривну на одном уровне, заявил депутат Верховной рады Украины Дубинский
Владимир РОМАНЕНКО
Международная финансовая помощь помогает поддерживать гривну на одном уровне, заявил депутат Верховной рады Украины Дубинский

Международная финансовая помощь помогает поддерживать гривну на одном уровне, заявил депутат Верховной рады Украины Дубинский

Фото: REUTERS

Крупный бизнес Украины ведет подготовку к падению курса гривны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, прогнозируя падение курса валюты после окончания конфликта с Россией.

"Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, даны их иностранными контрагентами. Это означает, что бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре", - объяснил он.

Он считает, что обвал гривны произойдет "не завтра". Нацбанк Украины продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны на том же уровне, что и сейчас, предположил Дубинский.

Как "только на горизонте появится мир", обесценивание валюты, по его мнению, будет "быстрым и очень болезненным".

Однако, уже в 2023 году Украина должна будет выплатить 17,9 млрд долларов, почти 659 млрд гривен, государственных долгов. 14,6 млрд долларов направят на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 млрд долларов пойдет на внешний госдолг. Прогнозируется, что самые высокие показатели по выплатам будут в мае 2023 и составят 2,78 млрд долларов. Большие транши также планируются на июнь - 2,45 млрд долларов и ноябрь - 2,29 млрд долларов.