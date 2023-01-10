Депутат Верховной Рады Украины заявил, что бизнес готовится к обвалу гривны

Международная финансовая помощь помогает поддерживать гривну на одном уровне, заявил депутат Верховной рады Украины Дубинский Фото: REUTERS

Крупный бизнес Украины ведет подготовку к падению курса гривны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, прогнозируя падение курса валюты после окончания конфликта с Россией.

"Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, даны их иностранными контрагентами. Это означает, что бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре", - объяснил он.

Он считает, что обвал гривны произойдет "не завтра". Нацбанк Украины продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны на том же уровне, что и сейчас, предположил Дубинский.

Как "только на горизонте появится мир", обесценивание валюты, по его мнению, будет "быстрым и очень болезненным".

Однако, уже в 2023 году Украина должна будет выплатить 17,9 млрд долларов, почти 659 млрд гривен, государственных долгов. 14,6 млрд долларов направят на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 млрд долларов пойдет на внешний госдолг. Прогнозируется, что самые высокие показатели по выплатам будут в мае 2023 и составят 2,78 млрд долларов. Большие транши также планируются на июнь - 2,45 млрд долларов и ноябрь - 2,29 млрд долларов.