Украина должна будет выплатить 17,8 млрд долларов госдолга в 2023 году Фото: REUTERS

Украина должна будет выплатить 17,9 млрд долларов, почти 659 млрд гривен, государственных долгов в 2023 году. Об этом пишет издание "Лига.нет" со ссылкой на данные Минфина Украины.

В публикации говорится, что 14,6 млрд долларов направят на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 млрд долларов пойдет на внешний госдолг.

Прогнозируется, что самые высокие показатели по выплатам будут в мае 2023 и составят 2,78 млрд долларов. Большие транши также планируются на июнь - 2,45 млрд долларов и ноябрь - 2,29 млрд долларов.

Согласно информации профильного комитета Верховной Рады Украины, в бюджете на 2023 год допускается увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год, то есть около 169 млрд долларов.

Напомним, министерство экономики Украины по итогам 2022 года оценила уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Минэкономики произвело анализ падение экономики на основании данных Госстата о ВВП за три квартала 2022 года. Показатель будет скорректирован после учета информации за четвертый квартал.

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