ДОМ.РФ завершил оценку первых новостроек по новому «зеленому» нацстандарту

В прошлом году ряд российских застройщиков приняли участие в пилотной программе оценки жилья на соответствие «зеленому» ГОСТ Р (70346-2022). Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлом году ряд российских застройщиков приняли участие в пилотной программе оценки жилья на соответствие «зеленому» ГОСТ Р (70346-2022). Это новый национальный стандарт, разработанный Минстроем и Институтом развития ДОМ.РФ. Он призван повысить качество жилья, его экологичность и экономичность эксплуатации.

Сейчас ДОМ.РФ завершил оценку первых четырех проектов. ЖК расположены в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Все четыре проекта отвечают ключевым критериям нового ГОСТ Р. Их сдают с предчистовой отделкой, класс энергоэффективности A или выше (т.е. «очень высокий»). В дома интегрированы системы экономии энергоресурсов и воды, есть очистка воздуха. На территории каждого ЖК создана доступная среда — то есть людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно передвигаться. Институт развития также отметил, что проекты соответствуют и дополнительным (необязательным) критериям стандарта, в том количестве, которое достаточно для признания их отвечающим ГОСТ Р.

— Теперь мы однозначно понимаем, что написанный нами ГОСТ жизнеспособен, его критерии выполнимы на практике. Опыт пилотирования показал, что девелоперы заботятся об экологичности зданий и экономии энергоресурсов, что в конечном итоге позволит строить больше качественного и безопасного жилья, а также сократить издержки на всех этапах жизненного цикла зданий. Итоги первых пилотов определят нашу дальнейшую работу по адаптации «зеленого» стандарта к существующей практике строительства многоквартирного жилья, – отметила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

При этом пилотирование помогло разработчикам усовершенствовать новый ГОСТ. Например, в будущем планируют прописать более четкие требования к документам, подтверждающим соответствие стандарту. Девелоперам будет проще готовить бумаги для прохождения процедуры сертификации: составители нацстандарта уточнят требования к водосберегающим приборам и внутренней отделке.

Директор по развитию «ДОМ.РФ Девелопмент» (девелоперское подразделение Института развития) Екатерина Анахина говорит, что ранее в России застройщики по своему усмотрении реализовывали отдельные экологические инициативы — преимущественно в рамках бизнес- и элит-объектов. Теперь же тренд устойчивого развития и его принципов в строительстве масштабируется до самостоятельного ГОСТ.

— В нашей стране появился собственный стандарт «зеленого» строительства для жилой недвижимости. Экологичный тренд становится общепринятой практикой в девелопменте. Все проекты компании будут проектироваться с применением «зеленого» стандарта, начиная с флагманского проекта «ДОМ на Востоке» во Владивостоке, который и стал пилотным для оценки соответствия, – рассказала Анахина.

Другие девелоперы, принимавшие участие в пилотной оценке, отмечают, что новый нацстандарт даст преимущество для бизнеса и покупателей недвижимости.

— ГОСТ Р основан на мировом опыте, но, в отличие от международных аналогов, разработан в диалоге с российскими девелоперами и базируется на отечественных строительных нормах. Кроме того, в стандарт входит широкий набор критериев, от доступной среды до «умных» цифровых решений, – считает президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

— По итогам прохождения оценки и получения сертификата планируется провести анализ изменения себестоимости строительства и выбора тех решений, которые могут быть внедрены в массовом сегменте. Мы понимаем, что для более широкого внедрения стандарта необходимы государственные меры финансового стимулирования, – поделилась руководитель направления устойчивого развития группы «Самолет» Кира Смирнова. В холдинге LEGENDA, который ведет строительные проекты в Санкт-Петербурге, считают: «зеленый» ГОСТ выступает гарантом качества жилья и ориентиром для покупателей новостроек.