Умерла Лиза-Мари Пресли, единственная дочь Элвиса Пресли

Дочь Элвиса Пресли умерла после остановки сердца. Фото: REUTERS

Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари Пресли. Об этом сообщает издание People со ссылкой на мать Лизы-Мари Присциллу.

«С тяжелым сердцем вынуждена сообщить ужасную новость о том, что моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», - цитирует издание Присциллу Пресли.

Сообщается, что семья Лизы-Мари попросила уважать их приватную жизнь и заявила, что в ближайшее время не будет давать комментариев.

Напомним, единственная дочь культового певца Элвиса Пресли была госпитализирована после остановки сердца в четверг 12 января, скорая помощь доставила ее в больницу из собственного дома. Медикам удалось запустить сердце Лизы-Мари при помощи адреналина и непрямого массажа.

Накануне Лиза-Мари Пресли присутствовала на вручении премии «Золотой Глобус» в Лос-Анджелесе.

Лиза-Мари Пресли – исполнительница собственных песен. Певица была замужем за Майклом Джексоном. Также она была супругой актера Николаса Кейджа.