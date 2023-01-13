Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 января 2023 8:33

Премьер Венгрии назвал страну, выигрывающую от украинского конфликта

Премьер Венгрии заявил, что в украинском конфликте выигрывают США, а проигрывает Европа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Венгрии назвал страну, выигрывающую от украинского конфликта

Премьер Венгрии назвал страну, выигрывающую от украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от украинского конфликта определенно выигрывает Вашингтон, а европейские страны стали главными потерпевшими в экономическом смысле.

Как уточнил глава венгерского правительства, европейцы потерпели неудачу в том числе из-за «ошибочной санкционной политики». «Точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа», - отметил политик, подчеркнув, что в экономическом плане Европа является единственным или «скорее самым большим проигравшим» в украинском конфликте.

Положение Москвы венгерский премьер назвал дискуссионным вопросом, однако подчеркнул, что Россия точно «уж сильно не проигрывает, если говорить о деньгах».

Напомним, ранее Орбан публично предупредил Европейский союз о последствиях необдуманной поддержки Киева, заявив, что Евросоюз уже в самое ближайшее время вполне может оказаться в долговой яме.