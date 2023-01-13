Премьер Венгрии назвал страну, выигрывающую от украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от украинского конфликта определенно выигрывает Вашингтон, а европейские страны стали главными потерпевшими в экономическом смысле.

Как уточнил глава венгерского правительства, европейцы потерпели неудачу в том числе из-за «ошибочной санкционной политики». «Точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа», - отметил политик, подчеркнув, что в экономическом плане Европа является единственным или «скорее самым большим проигравшим» в украинском конфликте.

Положение Москвы венгерский премьер назвал дискуссионным вопросом, однако подчеркнул, что Россия точно «уж сильно не проигрывает, если говорить о деньгах».

Напомним, ранее Орбан публично предупредил Европейский союз о последствиях необдуманной поддержки Киева, заявив, что Евросоюз уже в самое ближайшее время вполне может оказаться в долговой яме.