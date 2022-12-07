Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал крайне важное заявление о необходимости прекращения поддержки команды Владимира Зеленского со стороны Евросоюза Фото: REUTERS

Европейский союз уже в самое ближайшее время вполне может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

При этом он опроверг информацию о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.

"Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа", — заявил Орбан. По словам премьера Венгрии лидерам стран-членов ЕС необходимо хорошо задуматься о возможных последствиях необдуманной поддержки Украины.

Ранее Орбан первым из европейских лидеров открыто выступил за скорейший пересмотр антироссийских санкций, которые были введены вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине.

По словам премьера Венгрии, политика ограничений против России почти не навредила Москва, а вот Европа из-за нее погружается в масштабный экономический и энергетический кризис, выход из которого может занять долгие месяцы. Также Орбан призвал руководителей стран ЕС более ответственно подходить к вопросу военной и экономической помощи киевскому националистическому режиму.