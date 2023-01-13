ДОМ.РФ представил кемеровским инвесторам площадки под застройку

Источник: ДОМ.РФ

В ближайшее время ДОМ.РФ проведёт несколько аукционов по реализации земельных участков в Кемеровской области. Подробно о предстоящих торгах специалисты Института развития рассказали в ходе специального роад-шоу с участием представителей Инвестиционного агентства Кузбасса, застройщиков и предпринимателей региона.

Уже 20 января состоятся торги по продаже участка площадью 3,1 га вблизи улицы Ударная в Кемерове. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 января. Начальная цена лота — 5,54 млн рублей. Земля предназначена для размещения коммерческих объектов.

Кроме того, 10 февраля пройдёт аукцион по продаже имущественного комплекса по адресу: улица Красноармейская, дом 52. В его составе — участок площадью 0,6 га и два здания общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Победитель торгов сможет разместить здесь торговые объекты, офисы или гостиницу. Заявки принимаются до 6 февраля. Начальная цена лота – 63,54 млн рублей.

«Использование механизмов ДОМ.РФ — в том числе аукционов по федеральным участкам и объектам — позволяет ускорить выход на стройплощадку и снизить издержки на начальном этапе реализации проектов. Для регионов — это возможность наполнить новым функционалом неиспользуемые территории и привлечь инвестиции в экономику, — пояснил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша. — Например, создание сервисной инфраструктуры в виде гостиниц, офисных и других коммерческих объектов повысит привлекательность Кузбасса для туристов и бизнеса».

В первой половине 2023 года также планируется проведение аукционов по продаже имущественных комплексов в Кемерове: 1,2 га земли и здание площадью 5,5 тыс. кв. м на ул. Институтская и 0,2 га со зданием площадью 493,5 кв. м на Кузнецком проспекте. Также на торги будет выставлен лот, состоящий из участка площадью 0,6 га и двух зданий общей площадью 1,2 тыс. кв. м, находящийся на ул. Веры Соломиной в Новокузнецке.

«Мы высоко ценим наше партнёрство с ДОМ.РФ, — резюмировала директор Инвестиционного агентства Кузбасса Ксения Жукова. - Одним из основных направлений в работе является помощь в реализации заявленных площадок-браунфилд. Сотрудничая с Институтом развития, наше агентство содействует инвесторам в приобретении активов и реализации на них абсолютно новых инвестиционных проектов».