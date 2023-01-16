Конституционный суд России разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции нормы Гражданского и Уголовного кодексов (УК) Российской Федерации, которые помогают определить, когда присвоение найденного чужого имущества считается кражей.

«Согласно ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее ... и возвратить найденную вещь. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения», - сказано в постановлении суда.

Отмечается, что если нашедший чужую вещь не пытался отыскать прежнего владельца, а также не сообщал о своей находке и уничтожил признаки того, что у вещи был какой-либо другой владелец, суды будут трактовать данные действия как кражу. Как уточняется, в данном случае речь едет о ст. 158 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Сообщается, что дело о проверке конституционности статьи 227 ГК РФ и ч.1 ст. 158 УК РФ рассмотрено из-за жалобы жительницы Башкирии Альбины Галимьяновой и Виктора Пузрякова из Ульяновской области, которые были осуждены за кражу чужого имущества. Отмечается, что они присвоили себе найденные телефоны, не предприняв никаких действий для поиска их владельцев. Оба были признаны виновные в краже.