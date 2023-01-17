Законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей внесен в Госдуму РФ

Отсрочку от мобилизации получают ИП с штатом от 5 человек, уточнили инициаторы законопроекта Фото: REUTERS

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств. Со ссылкой на соответствующий документ об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств", - указано в пояснительных материалах.

По словам инициаторов, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО), у которых работают пять и более человек, принятых в штат за 6 месяце до начала мобилизации. Однако отсрочка будет действовать, если предприниматель не имеет задолженности по зарплате перед сотрудниками, а также уплате налогов и сборов. Лидер партии "НЛ" Алексей Нечаев рассказал журналистам, что актуальность проекта связана с воздействием предпринимателей на число рабочих мест. "Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Многие партии хотят привести их в политику, но депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели", - заявил он. По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, инициатива - "ответ на настойчивый запрос людей".

"По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник - предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива", - подчеркнула Авксентьева.

На фоне информации об отмене отсрочки для категорий многодетных отцов, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре 2022 года, продолжит действовать.