Российские дипломаты возложили венки к мемориалу советских воинов в Варшаве Фото: Александр КОЦ

Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, об этом сообщило РИА Новости.

Как отмечалось, что в торжественной церемонии возложения венков приняли участие российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым и представители местной общественности.

«Мы, несмотря ни на что, чтим память героев, солдат Красной армии и польских солдат, которые плечом к плечу с советскими солдатами освобождали польскую землю и 78 лет назад в этот день завершили освобождение польской столицы – Варшавы», - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что каждый год в этот день мы приходим сюда на кладбище, чтобы почтить их память.

Дипломат Андреев пояснил, что МИД Польши не рекомендовал посольству проводить церемонию возложения венков.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2022 года в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши демонтировали памятник в честь солдат Красной армии.

В присутствии чиновников и представителей местной власти с памятника была демонтирована пятиконечная звезда с серпом и молотом, после чего приступили к разрушению конструкции.

9 марта 2022 года в Польше неизвестные снесли памятник советскому солдату освободителю.

Городские власти сообщали, чтобы снести монумент, злоумышленники использовали тяжелую технику. Памятник был установлен на местном кладбище, полиция проводила расследование.

21 апреля 2021 года на Моравской площади чешского города Брно неизвестные злоумышленники нанесли краской надписи на постамент памятника. Представитель СК России Петренко отметила, что местные жители все относились к памятнику уважительно, поэтому подобный поступок выглядит демонстрацией пренебрежения к общей памяти и истории борьбы СССР против фашизма.