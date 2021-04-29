СК РФ возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Чехии

Следственный комитет России уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Чехии Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам-освободителям. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное осквернение символов воинской славы России", — сказала Петренко журналистам.

По версии следствия, 21 апреля на Моравской площади чешского города Брно неизвестные злоумышленники нанесли краской надписи на постамент памятника. Петренко отметила, что местные жители все относились к памятнику уважительно, поэтому подобный поступок выглядит демонстрацией пренебрежения к общей памяти и истории борьбы СССР против фашизма.

Напомним, в начале апреля вандалы осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову в центре Тбилиси. Стоит отметить, что городские власти довольно быстро привели монумент в порядок, но снимки оскверненного памятника разлетелись по социальным сетям.