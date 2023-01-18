Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в турецкий порт Амасра из-за сильного шторма Фото: wikimedia.org

Российский круизный лайнер Astoria Grande прибыл в Амасру утром 18 января 2023 после первой остановки в Стамбуле и врезался в кранцы при подходе к турецкому порту из-за сильного шторма. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По данным издания, российское круизное судно под флагом Панамы не могло безопасно подойти к порту из-за шторма в Бартыне. Уточняется, что скорость ветра достигала 40 километров в час.

"Стало известно, что команды водолазов также участвовали в исследованиях оценки ущерба, команды береговой охраны приняли меры безопасности. Всего в круизе (на борту лайнера) находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 персонала", - пишет издание. Пострадавших среди присутствовавших на судне не оказалось.

Отмечается, что 8 кранцев, на которые лайнер наткнулся в порт, были повреждены. На данный момент проводятся исследования по оценке повреждений.

Напомним, как писал сайт KP.RU, пассажирский самолет потерпел крушение в воскресенье, 15 января, недалеко от города Покхара. Крушение воздушного судна, который принадлежал непальской авиакомпании Yeti Airlines, произошло при взлете с посадочной полосы в аэропорту.