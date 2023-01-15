Видео крушения самолета в Непале опубликовано в сети Фото: Иван ВИСЛОВ

Момент падения пассажирского самолета в аэропорту Покхара в Непале попал на видео

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 15 января, пассажирский самолет потерпел крушение у города Покхара. Крушение лайнера, который принадлежал непальской авиакомпании Yeti Airlines, произошло при взлете. Как передает газета The Kathmandu Post со ссылкой на представителя авиакомпании, на борту воздушного судна находилось 72 человека, из которых было 68 пассажиры, еще четверо - члены экипажа.

Согласно последним данным, погибли все пассажиры и члены экипажа. Изначально сообщалось о 30 жертвах крушения, на данный ведутся момент спасательные работы, а аэропорт пока закрыт. Причины трагедии сейчас выясняются.

Посольство России в Непале заявило, что на борту самолета было четверо российских граждан. «Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», - приводит ТАСС заявление, сказанное в диппредставительстве.