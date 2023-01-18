Лайнер Astoria Grande не может пришвартоваться из-за шторма в турецком порту

Корабль в порту Турции. Фото: пресс-служба Miray Cruises

Утром, 18 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром во время швартовки турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра, об этом сообщили в пресс-службе Miray Cruises.

«Безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом, в связи с чем капитан принял решение продолжить швартовку только в случае улучшения погоды», - сказали в пресс-службе.

Как отмечается, на текущий момент проводится подводный осмотр места происшествия.

В компании уточнили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал Habertürk сообщал, что круизный лайнер Astoria Grande прибыл в Амасру утром 18 января первой остановки в Стамбуле и врезался в кранцы при подходе к турецкому порту из-за сильного шторма.

По данным телеканала, круизное судно не могло безопасно подойти к порту из-за шторма в Бартыне. Уточнялось, что скорость ветра достигала 40 километров в час.

Как отмечалось, что стало известно, что команды водолазов также участвовали в исследованиях оценки ущерба, команды береговой охраны приняли меры безопасности.

Телеканал отмечал, что всего в круизе (на борту лайнера) находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 персонала.

Подчеркивалось, что 8 кранцев, на которые лайнер наткнулся в порту, были повреждены. На данный момент проводятся исследования по оценке повреждений.