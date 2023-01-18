Эндокринолог Садовская заявила об отсутствии "полезных" видов сахара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-эндокринолог Виктория Садовская объяснила россиянам, что видов сахара, которые были бы более полезны, чем другие, не существует.

По словам доктора, это связано с тем, что для производства пищевого сахара используют сахарную свеклу и сахарный тростник, содержащие большое количество сахарозы. Что же касается сахароза, то она представляет собой дисахарид, распадающийся в кишечнике на фруктозу и глюкозу. Об этом пишет Газета.Ru.

- Разные виды сахара - рафинированный, тростниковый, в виде сиропов - в итоге все равно превращаются в обычную глюкозу. Поэтому выделить самый "полезный" среди всех них нельзя, - считает Садовская.

Также специалист напомнила гражданам, что, чем больше сладкого у человека в рационе, тем выше его уровень потребления калорий, который рискует привести набору жировой массы.

Ранее Life.ru писал про то, как справиться с "сахарной" зависимостью. Диетолог советует налегать на продукты, содержащие сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, крупы, бобовые. Свежие фрукты и овощи тоже полезны, поскольку содержат клетчатку и безопасные для здоровья природные сахара.

Тем временем "Пятый канал" напоминает, что для функционирования организма необходимо соблюдать норму сахара в день. У активного человека, который постоянно двигается, норма сахара может достигать 20 граммов в день.