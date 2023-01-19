Сальдо сообщил, что каховскую ГЭС защитили от разрушения из-за украинских обстрелов

Каховская ГЭС защищена от разрушения Фото: ТАСС

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от разрушения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, угроза прорыва плотины и последующего затопления низовьев Днепра уже миновала.

"Сейчас ГЭС хорошо защищена - вражеские обстрелы ее больше не повреждают, - уточнил Сальдо. - Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет".

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на прошлой неделе выразил мнение, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, о чем косвенно говорит резкое обмеление реки.

Председатель местного движения "Мы вместе с Россией" полагает, что падение уровня воды в Днепре стало результатом частичного перекрытия Киевом гидротехнических затворов ГЭС с целью облегчить форсирование реки.

Напомним, ранее была публикована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС.

Сайт KP.RU также сообщал, как непрерывные ракетные удары ВСУ по Каховской ГЭС поставили под угрозу и существование гидроэлектростанции, и сохранность плотины, от которой зависят жизни тысяч людей ниже по течению Днепра.