Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр у Каховского водохранилища

В Запорожской области подозревают, что ВСУ готовится форсировать Днепр Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, о чем косвенно говорит резкое обмеление реки. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так, - уточнил Рогов. - Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища".

Председатель местного движения "Мы вместе с Россией" полагает, что падение уровня воды в Днепре стало результатом частичного перекрытия Киевом гидротехнических затворов ГЭС с целью облегчить форсирование реки.

По оценке чиновника, целями для украинского десанта могут стать Запорожская атомная электростанция и Энергодар.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов сообщил, что попытки украинских войск начать наступление, чтобы взять Мелитополь, будут пресечены, для этого есть все необходимые силы и средства.

Он подчеркнул, что советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры, тем более что украинский главнокомандующий Валерий Залужный точно не пойдет в атаку, а бросит на верную смерть простых украинцев.

Напомним, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военнослужащие успешно удерживают рубежи Запорожской области, пресекая попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны.