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НовостиВ мире19 января 2023 10:51

Новый министр обороны ФРГ заявил, что Германия не выступает стороной в российско-украинском конфликте

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что прежде всего важно поддерживать Украину, "в том числе техникой бундесвера"
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что прежде всего важно поддерживать Украину, "в том числе техникой бундесвера"

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что прежде всего важно поддерживать Украину, "в том числе техникой бундесвера"

Фото: REUTERS

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не выступает в качестве стороны конфликта в Украине. Об этом он заявил в четверг в Берлине, выступая перед журналистами после церемонии назначения.

По словам нового министра, несмотря на то, что спецоперация России в Украине затронула Германию, ФРГ не выступает воюющей стороной.

"Это вызов для безопасности нашей страны. Сейчас важно быстро сделать бундесвер сильным, речь идет о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях", - заявил он, добавив, что прежде всего важно поддерживать Украину, "в том числе техникой бундесвера".

Писториус добавил, что "это не нормальные времена, в Европе идет война". Тем не менее, Германия сделала значительный вклад в улучшение ситуации благодаря тому, что действующее правительство не позволило пренебрегать немецкой армией армией.

"Бундесвер во время эпохальных изменений играет ключевую роль, моей задачей будет, и я приложу все свои силы для того, чтобы бундесвер мог выполнять эту задачу (обеспечить безопасность) в интересах Германии, НАТО и людей", - резюмировал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки. Об этом Шольц пишет в своей статье в контексте событий происходящих в Украине. Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим политическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.