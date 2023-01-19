Новый министр обороны ФРГ заявил, что Германия не выступает стороной в российско-украинском конфликте

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что прежде всего важно поддерживать Украину, "в том числе техникой бундесвера" Фото: REUTERS

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не выступает в качестве стороны конфликта в Украине. Об этом он заявил в четверг в Берлине, выступая перед журналистами после церемонии назначения.

По словам нового министра, несмотря на то, что спецоперация России в Украине затронула Германию, ФРГ не выступает воюющей стороной.

"Это вызов для безопасности нашей страны. Сейчас важно быстро сделать бундесвер сильным, речь идет о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях", - заявил он, добавив, что прежде всего важно поддерживать Украину, "в том числе техникой бундесвера".

Писториус добавил, что "это не нормальные времена, в Европе идет война". Тем не менее, Германия сделала значительный вклад в улучшение ситуации благодаря тому, что действующее правительство не позволило пренебрегать немецкой армией армией.

"Бундесвер во время эпохальных изменений играет ключевую роль, моей задачей будет, и я приложу все свои силы для того, чтобы бундесвер мог выполнять эту задачу (обеспечить безопасность) в интересах Германии, НАТО и людей", - резюмировал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки. Об этом Шольц пишет в своей статье в контексте событий происходящих в Украине. Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим политическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.