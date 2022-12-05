Шольц призвал страны Запада "защитить свои ценности, но не допустить деления мира на блоки"

Страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство, считает канцлер ФРГ Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки. Об этом он написал в статье для американского журнала Foreign Affairs.

"Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок, не поддаваясь фаталистическому мнению о том, что мир обречен снова разделиться на конкурирующие блоки. История моей страны возлагает на нее особую ответственность за борьбу с силами фашизма, авторитаризма и империализма. В то же время наш опыт раскола пополам в ходе идеологического и геополитического противостояния дает нам особое понимание рисков новой холодной войны", - пишет Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. По его словам, важно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".

Об этом Шольц пишет в контексте событий происходящих в Украине. Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим геополитическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.

В материале он также подчеркивал, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание РФ

"Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание (РФ - прим. ред.)", - отметил Шольц.

Помимо этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Как заявил глава немецкого правительства, ФРГ прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, немецкое благополучие, а также безопасность и демократия зависят от соблюдения общих правил.

Напомним, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая.

Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем".