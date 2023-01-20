Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил пресс-секретарь экс-президента республики Айдос Укибай, отметив, что операция прошла успешно, угрозы для жизни нет.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», - написал пресс-секретарь первого президента Казахстана, уточнив, что данная операция прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Напомним, как писал сайт KP.RU, сегодня, 20 января, «КазТАГ» со ссылкой на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица, сообщил о госпитализации первого президента Казахстана, отметив, что экс-главе республике вероятно будут проводить операцию на сердце.